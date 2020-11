Sulle imprese femminili l’impatto del Covid-19 è più forte Nel secondo trimestre dell’anno le nuove realtà iscritte al registro camerale sono diminuite del 42,5% e la frenata si è confermata anche nel terzo trimestre di Giovanna Mancini

Effetto Covid su imprese femminili, -10mila le nuove

Nel secondo trimestre dell’anno le nuove realtà iscritte al registro camerale sono diminuite del 42,5% e la frenata si è confermata anche nel terzo trimestre

3' di lettura

Che la crisi economica innescata dalla pandemia colpisca in Italia soprattutto le donne, sembra un dato ormai acquisito. Lo hanno ripetuto in questi mesi economisti e i sociologi, sottolineando che tra i lavori più esposti vi sono molte mansioni ricoperte per lo più da donne (infermiere o commesse dei supermercati ad esempio), ma anche che sulla popolazione femminile ricadono in gran parte gli effetti collaterali delle nuove modalità di studio dei figli (la didattica a distanza) e di lavoro (lo smartworking).

Ebbene, ora i dati di Unincamere confermano che anche nel mondo dell’imprenditoria l’impatto del Covid-19 ha picchiato più duro sulle realtà a guida femminile. Probabilmente perché una parte cospicua si concentra nei settori più colpiti dalla crisi (ristorazione, turismo, spettacolo), ma anche perché, come detto, sulle donne ricadono molte incombenze familiari scatenate dalla pandemia.

Loading...

Leggi anche #Nonseisola, qual è la via della lotta alla violenza sulle donne

Fatto sta che, dopo anni in cui in ogni trimestre le imprese femminili crescevano per numero più di quelle maschili, lo scoppio della pandemia ha frenato questo dinamismo, spiegano da Unioncamere, che in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, dà il via al suo «Giro d’Italia delle donne che fanno impresa». L’iniziativa, arrivata alla 12esima edizione, si svolge in dieci tappe (virtuali) in tutta Italia, partendo da Torino per concludersi a Milano il 16 dicembre.

I dati da cui far partire la riflessione, quest’anno, sono allarmanti: tra aprile e settembre c’è stato un significativo arresto della voglia di mettersi in proprio da parte delle donne: nel secondo trimestre, in particolare, il numero di nuove imprese femminili è crollato del 42,3%, ben più del -35,2% registrato dalle aziende maschili. Anche nel terzo trimestre, nonostante la ripresa dell’economia, le nuove iscrizioni al registro camerale hanno continuato a scendere, segnando un -4,8%, mentre le nuove imprese maschili sono aumentate dello 0,8%.

Leggi anche Allarme liquidità post Covid per quasi sei imprese su dieci

In totale, oggi in Italia sono attive 1,3 milioni di imprese guidate da donne, pari al 22% del totale, in prevalenza nel settore dei servizi (il 66,5% del totale società femminili). L’11,3% opera nell’industria e il 15,6% nel settore primario. Sono concentrate per due terzi nel Centro-Nord del Paese, anche se è nelle province del Sud che si concentra la maggiore incidenza di imprese femminili sul totale (con punte fino al 30% a Benevento e Avellino).