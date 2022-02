Sulle Maserati l’anima racing di MC Edition

Ascolta la versione audio dell'articolo

MC come Maserati Corse. la casa del tridente introduce gli allestimenti MC Edition che rievocano vittorie, trofei e tutto il mondo delle competizioni che contraddistingue la storia del marchio modenese. I modelli disponibili sono Ghibli, Levante e Quattroporte tutte contraddistinte dal motore V8 e due particolari colori di carrozzeria, giallo corse e blu vittoria, le nuance della città di Modena, simbolo della Motor Valley e casa di Maserati. Esteticamente sono numerosi i dettagli sportivi, come il badge sul parafango anteriore e sul montante B, i cerchi da 22 pollici per Levante e da 21 per gli altri due modelli. Di serie sono anche il tetto apribile elettronico, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance.Curati gli interni con dettagli in fibra di carbonio, sedili in pelle Pienofiore impreziositi con cuciture gialle e blu dal poggiatesta con logo MC.