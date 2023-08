Sulle Montagne Colorate in un scenario marziano

Le Painted Hills sembrano davvero una tavolozza di colori. Le sue componenti geologiche minerali ne fanno un pantone che le nuvole e il sole si divertono a scompigliare volentieri nella zona orientale di questo stato americano. Fanno parte del John Day Fossil Beds National Monument e surclassano ogni altra bellezza naturalistica dell'Oregon per lo scenario marziano e la piacevolezza di un trekking mattutino appena dopo il risveglio all' Hotel Condon completamente immerso nella natura - comprende persino il Thomas Condon Paleontology Museum -, tra suoni primordiali e profumi puri. I pinnacoli di roccia sfoggiano svariate sfumature di marrone, verde, rosso, i letti dei fiumiciattoli prosciugati rigano la terra glabra, qualche condor e aquila vola sulle teste dei viaggiatori che qui non sono mai troppo numerosi, permettendo così di goderne in pieno l'esplorazione. Al pomeriggio si può andare a fare rafting nelle acque del John Day River e anche pescare: alla sera si cucinerà sulle braci all'aria aperta.

1/5 3/5 Menu