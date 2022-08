Sulle onde del Novecento con stile: così il motoscafo è diventato mito

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando si arriva a Sarnico, sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, capita di imbattersi in una rotonda stradale che contiene, al centro, un motoscafo Riva Ariston 56, un modello dalla chiglia bianca a righe, le rifiniture luccicanti, il vetro del parabrezza puntato verso le montagne. Le auto ci girano intorno incredule, rallentano perché sentono la tentazione di guardare con maggiore attenzione all’interno dell’aiuola e più di una volta è capitato che ci siano finite dentro, distratte dalla bellezza dello scafo, dall’anomala posizione che occupa: che ci fa una barca di legno parcheggiata a un incrocio automobilistico? Per fortuna c’è l’azzurro del lago a fugare ogni dubbio. Quello strano monumento è un omaggio al mito dei cantieri Riva, che si trovano a due passi da lì, ed è anche un atto di riconoscenza nei confronti di un’impresa che ha lasciato il segno nell’immaginario di un’epoca intramontabile, non solo in Italia.

Basta solo un’occhiata per cogliere, sia pure nella solitudine di una rotatoria, l’eleganza di un oggetto che sta bene ovunque, ormeggiato in uno dei porti della Costa Azzurra o in mezzo al nastro d’asfalto che collega il Sebino con la Franciacorta. È questo il miracolo di un marchio che ha attraversato una lunga preistoria prima di diventare leggenda: la preistoria che comincia con Pietro Riva (maestro d’ascia di origini comacine), prosegue con suo figlio, Ernesto (che nel 1842 si trasferisce dal lago di Como al lago d’Iseo per riparare bagnarole da pesca), termina passando il testimone a Serafino, il figlio di Ernesto, che tra anni 20 e 30 del Novecento si dedica alla costruzione di fuoribordo per gare sportive. Uno di essi è esposto nell’attiguo museo aziendale: un osso di seppia non più lungo di un metro e mezzo, leggero nella struttura e colorato di rosso, tanto da sembrare un giocattolo in latta destinato a galleggiare, a pelo d’acqua, in una bacinella. Malgrado i successi nella motonautica, la preistoria finisce con Serafino. Non saranno, infatti, le competizioni sportive a decretare l’affermazione definitiva del nome Riva, piuttosto le barche da diporto, a motore più che a vela, progettate e costruite nel periodo in cui Carlo, il figlio di Serafino, assume le redini dell’azienda e la conduce tra il 1950 e il 1970, obbedendo a criteri decisamente innovativi.

È lui, infatti, il vero protagonista di questa vicenda imprenditoriale che porterà gli scafi varati nelle acque di Sarnico a vincere la sfida con i concorrenti americani, a partire da Chris-Crawft, il leader fino a metà Novecento. In questa impresa ci sono tutti gli ingredienti che fanno parte dello stile Italia: intuito, genio, gusto, duttilità nell’occuparsi tanto di questioni tecniche ed economiche quanto della cura per il design e la comunicazione (celebre la campagna fotografica che portò al catalogo di Federico Patellani, nel 1956). C’è soprattutto la scaltrezza di diversificare cambiando le regole del gioco, interpretando gli orientamenti futuri della gente in nome di una regola tanto saggia quanto affidabile che Carlo Riva aveva appreso visitando gli Stati Uniti nell’immediato secondo dopoguerra: studiare cosa fanno gli altri prima di decidere. Il viaggio lungo le coste del Nord America riveste un ruolo strategico.

Da quei luoghi Carlo è tornato con una precisa visione: il futuro non sarebbe stato nei fuoribordo sportivi, su cui avrebbe voluto continuare a investire suo padre, ma nei runabout, cioè in quelle sofisticate e costose imbarcazioni che avrebbero permesso di vivere il mare come divertimento d’élite. In questo cambio di programma si sintetizza il passaggio da Serafino a Carlo, che di fatto segna l’inizio di un’epoca nuova: quella dei motoscafi in legno scuro e con il lato guida simile al cruscotto di un’auto da corsa, veri e propri gioielli in cui ogni accessorio è un concentrato di stile, dai fanali sopra i gambi d’acciaio ai ganci per le funi, dalle scalette a poppa per la discesa in acqua alle poltroncine per gli ospiti. Gli anni in cui Carlo Riva guida i cantieri di famiglia sono l’epoca d’oro del marchio.

Un ventennio non rappresenta che un’inezia per la nascita e il consolidamento di un brand, eppure sono contenuti tutti in quel brevissimo segmento di tempo i segreti di un successo di portata mondiale. Ce lo ricordano le foto a colori, firmate da Anthony Holder e Federico Patellani, che all’interno del cantiere tappezzano le pareti di un corridoio tra l’officina e il molo: il Tritone (il primo motoscafo a due motori) e soprattutto l’Aquarama, nato da una variante del Tritone e che diventa il brand del brand, tenuto a battesimo il 16 agosto del 1962, sessant’anni fa. Legno marrone e acqua azzurra: le chances di successo si giocano su questi due elementi. L’antica dicotomia che aveva segnato l’inconciliabilità di entrambi nella letteratura di viaggio sette-ottocentesca – da Daniel Defoe a Robert Louis Stevenson, da Herman Melville a Joseph Conrad – ritrova la sua pacificazione nelle immagini che mostrano il perfetto dialogo cromatico tra il mogano (il materiale che meglio reagisce all’acqua, trattato con ventuno mani di vernice) e la schiuma dell’acqua che sguazza intorno, componendo strisce, svolazzi, ghirigori, bianca sotto la chiglia che sembra volare.