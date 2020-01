Sulle partecipazioni nelle Srl decisive le fatture del 2019 di Nicola Forte

(Agf Creative)

Tempo scaduto per rivedere le partecipazioni in società di persone che bloccano l’accesso al forfait. Ogni decisione infatti andava presa entro il 31 dicembre 2019. Ma c’è ancora margine invece se la partecipazione è in una Srl. Il possesso di partecipazioni in società di persone o in Srl controllate, direttamente o indirettamente, dal contribuente che svolgono un’attività direttamente o indirettamente riconducibile al medesimo soggetto rappresenta causa ostativa al regime agevolato della flat tax. Stesso discorso per la partecipazione ad un’impresa familiare.

Ma la preclusione opera in modo diverso a seconda che si tratti di società di persone oppure di Srl. Nel caso di possesso di una partecipazione a una società di persone (anche di una quota minoritaria, ad esempio dell’1%), il regime agevolato è sempre precluso, senza ulteriori verifiche. La preclusione scatta dall’anno successivo, Quindi se il professionista non ha ceduto la partecipazione entro il 31 dicembre scorso non potrà fruire del forfait per il 2020.

Tris di condizioni

Per il possesso di partecipazioni in Srl questo automatismo non c’è. Il divieto di accesso al regime forfettario scatta solo al verificarsi in contemporanea di tre condizioni:

1. Possesso di una partecipazione di controllo (diretto o indiretto);

2. Svolgimento di un’attività riconducibile a quelle svolte dal professionista;