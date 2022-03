Sulle perdite delle imprese la scommessa del carry back

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 323mila società in perdita. Le statistiche sulle dichiarazioni fiscali – gli ultimi dati disponibili sono del 2020, anno d’imposta 2019 – confermano l’esistenza di un grande problema legato all’utilizzo delle perdite per le società di capitali. Un problema che due anni di pandemia e gli scenari di crisi legati al conflitto in Ucraina non potranno che aggravare e rendere più evidente.

Dal Covid alla guerra: cambia lo scenario, ma restano le emergenze. Quella sanitaria, prima. Quella umanitaria, oggi. Insieme a quella economica, che passa da un paradigma all’altro. E che occorre affrontare dotandosi una pluralità di strumenti: aiuti, sostegni, bonus, rinvii e qualche intervento di politica fiscale.

Il meccanismo

Sulle perdite, nel pieno del Covid-19, era il maggio del 2021, una raccomandazione della Commissione europea (2021/801) firmata da Paolo Gentiloni, commissario per gli affari economici, invitava gli Stati Ue a consentirne la deducibilità anche negli esercizi fiscali precedenti a quello in cui si erano manifestate. È il meccanismo del loss carry back, utilizzato in svariati paesi, grazie al quale le società di capitali possono “monetizzare” un risultato fiscale negativo, senza dover attendere l’anno o gli anni successivi.

In genere, o almeno così vale per l’Italia, l’utilizzo delle perdite per le società di capitali è consentito, entro certi limiti, solo per il futuro (loss carry forward), come stabilisce l’articolo 84 del Testo unico sui redditi. Così, a esempio, se una società ha chiuso l’anno 2020 in perdita, potrà dedurre quella perdita dal reddito del 2021, il periodo d’imposta successivo, e lo potrà fare entro il tetto massimo dell’80% del reddito imponibile, riportando poi in avanti, senza limiti di tempo - dal 2022 in poi, nel nostro esempio - la quota eccedente di perdite che non ha eventualmente trovato capienza. In pratica, la società che subisce una perdita oggi potrà “mitigarne” gli effetti solo in futuro. Una situazione decisamente borderline anche sotto il profilo costituzionale, visto che molti tra i più autorevoli accademici del diritto tributario vedono in questa modalità una palese violazione dell’articolo 53 della Carta, quello sulla capacità contributiva.

Con il carry back, al contrario, le perdite possono essere imputate anche a periodi precedenti, ricalcolando di fatto l’imposta pagata in passato e ottenendo la “restituzione” immediata di quanto versato in precedenza (restituzione che, a seconda delle legislazioni, può avvenire direttamente oppure come credito di imposta).