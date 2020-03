Iliad: «Sulle reti faremo la nostra parte, e nel 2020 continueremo a investire»

Abbiamo registrato un incremento tra il 15/20% sui consumi. Attualmente siamo presenti nel segmento del mobile con delle offerte che da sempre prevedono dei pacchetti di giga molto consistenti oltre che pacchetti di traffico voce illimitati. Mi capita di pensare che se questo "lock-down" forzato fosse avvenuto negli anni passati, con le offerte che c'erano fino a 2 anni fa, sarebbe stato molto complicato fare smart working o accedere così tanto a Internet per altre attività.



Confermate di voler investire in Italia per il 2020?

Nel 2019 abbiamo raggiunto traguardi molto importanti, con oltre 5 milioni di utenti in 18 mesi e un fatturato più che triplicato rispetto al 2018. Continuiamo ad avere obiettivi ambiziosi, con un target di circa 5.000 siti radio attivi entro la fine del 2020 e l'obiettivo di 10.000/12.000 siti installati entro la fine del 2024, puntando a raggiungere un equilibrio in termini di Ebitda con meno del 10% di quota di mercato.

Come giudicate le previsioni del dl Cura Italia riguardo al rafforzamento delle reti?



Le disposizioni del decreto legge, in particolare quelle previste all'art. 82, sono molto importanti perché rappresentano una base per garantire servizi e copertura in un momento così complesso in cui la connettività è fondamentale. Ora bisognerà definire in dettaglio le azioni. Le istituzioni interessate hanno già avviato i lavori e noi faremo la nostra parte.

Avete iniziative in programma in particolare nelle zone in digital divide?