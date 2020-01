Sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici la trasparenza fa un passo indietro Cortocircuito di norme tra legge di Bilancio e decreto legge milleproroghe: la prima aumenta le sanzioni per chi non pubblica e l’altro le sospende di Antonello Cherchi

3' di lettura

Il risultato sarà che la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici sarà meno ferrea. Le loro dichiarazioni dei redditi - ma anche quelle di deputati e senatori - si inabissano, infatti, nelle pieghe delle leggi. È successo, infatti, che la legge di Bilancio abbia inasprito le sanzioni per i dipendenti pubblici che non pubblicano i dati in possesso dell’amministrazione di appartenenza. Il giorno dopo il decreto legge Milleproroghe ha messo, con effetto immediato, in naftalina per un anno le nuove sanzioni e ridimensionato l’obbligo di pubblicità dei redditi di deputati, senatori e loro congiunti e parenti.

L’accesso civico

Un cortocircuito legislativo che rende più complicato esercitare l’accesso civico, lo strumento previsto dal decreto legislativo 33 del 2013, che permette a tutti i cittadini di conoscere come agisce una pubblica amministrazione, quanti dirigenti ha, qual è il loro curriculum e quali le loro retribuzioni, quali appalti e concorsi bandisce. In una parola, come quella amministrazione si organizza e spende i soldi.

Un’esigenza mutuata dal «Foia» (Freedom of information act) statunitense e fatta propria dal nostro legislatore per rendere più trasparente la Pa. Una rivoluzione che ha visto anche l’intervento della Corte costituzionale.

Amministrazioni di vetro

Andiamo per gradi. L’accesso civico introdotto nel 2013 - dopo che per decenni la trasparenza degli uffici pubblici si era affidata alla legge 241 del 1990, che presupponeva però un processo più articolato per conoscere gli atti - rende tutto molto più semplice. Viene, infatti, imposto alle pubbliche amministrazioni di creare nel proprio sito istituzionale una sezione ad hoc denominata «Amministrazione trasparente» dove pubblicare tutta una serie di atti indicati dal Dlgs 33. A cominciare delle dichiarazioni dei redditi di chi riveste incarichi politici (parlamentari compresi) e di chi riveste posizioni di vertice, come i dirigenti.

Il Foia

A questo accesso civico, detto “semplice”, il decreto ne affianca un altro (il Foia o “accesso generalizzato”) che consente al cittadino di chiedere all’amministrazione, attraverso un modulo, altre informazioni rispetto a quelle pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente».