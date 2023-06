Sulle rive del Grande Fiume a Polesine Zibello

Siamo nella bassa parmense e le frazioni che compongono questo borgo di circa 3mila abitanti si sviluppa interamente lungo il corso del Po, che divide di fatto il comune nelle due località che lo compongono. Polesine racchiude nel suo nome la storia di un luogo vittima di violente alluvioni nel corso degli anni (i Polesini sono le isolette trascinate dal fiume durante la piena che nel tempo si sono unite alla riva) mentre Zibello sorge parallelamente all'argine del Grande Fiume ed è un centro agricolo e industriale rinomato in particolare per la produzione del famoso culatello. Per gli appassionati del genere l'appuntamento da non perdere è al Museo del Culatello presso l'Antica Corte Pallavicina, una maestosa struttura residenziale costruita agli inizi del 1400 dai Marchesi Pallavicino di Polesine. Il pezzo forte della visita è l'antica cucina con soffitto a cassettoni che si affaccia sulle eleganti sale affrescate, mentre all'esterno della struttura si può accedere all'area Po Forest, un percorso suggestivo di circa 2 km immerso completamene nel bosco di golena.

