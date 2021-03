Sulle strade del whisky: dalla Norvegia alle vette dei Grigioni Non c’è solo la Scozia. Alla patria indiscutibile del distillato più amato all mondo si affiancano nuove produzioni in luoghi spettacolari che uniscono il piacere del viaggio a quello dello spirito di Maurizio Maestrelli

Sulla vetta dei Grigioni, a 3.303 sul livello del mare, in Engadina si trova la distilleria di whisky più alta del mondo Orma

Non c'è solo la Scozia. Alla patria indiscutibile del distillato più amato all mondo si affiancano nuove produzioni in luoghi spettacolari che uniscono il piacere del viaggio a quello dello spirito

Dalle grandi vetrate della distilleria Bivrost si può scorgere il terreno innevato, il profilo di un drakkar, la nave resa celebre dai guerrieri vichinghi, e se si è fortunati godersi lo spettacolo delle luci e dei colori di un’aurora boreale mozzafiato. Il tutto sorseggiando un dram, ossia un bicchiere, del whisky che si produce qui. In Norvegia, chilometri più a nord del circolo polare artico. Già perché è il caso di abituarsi al fatto che pur restando la Scozia la patria indiscutibile del distillato di malto più nobile e, molto probabilmente, più amato al mondo ormai le distillerie di whisky stanno aprendo un po’ dappertutto.

Aurora Spirit negli ex bunker

In Norvegia, la prima uscita del whisky Bivrost battezzato Aurora Spirit è letteralmente andata a ruba e oggi si può solo sperare di acquistarla in qualche asta. Il fondatore, Tor Christensen, ammette che la sua è stata una bella sfida ma «le condizioni climatiche a Lyngen Alps non sono poi così diverse da quelle scozzesi. Abbiamo buone escursioni termiche durante l’anno, grazie agli effetti della corrente del Golfo, e in virtù di sessanta giorni di luce costante possiamo usare l’orzo coltivato localmente proprio per noi». Il whisky, una volta stoccato nei barili, riposa in quelli che un tempo erano dei bunker della Nato a loro volta ricavati in un’area militarizzata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. «Ci piace l’idea di riutilizzare queste vecchie strutture e dare loro uno scopo diverso e decisamente più pacifico rispetto a quello per il quale erano state costruite», spiega Christensen. «Gli ex bunker sono collocati a ridosso del Mar Artico, ad appena qualche metro di distanza, e le temperature restano abbastanza stabili durante tutto l’anno. Al momento stiamo lavorando con barili di piccole dimensioni, tra i 125 e i 250 litri, per sfruttare meglio l’apporto del legno sul distillato e per quanto giovani come distilleria, possiamo dirci più che soddisfatti per i primi risultati». Tanto, aggiungiamo noi, che è in costruzione un nuovo deposito per le botti, questa volta costruito ex novo nello stile di una tradizionale casa vichinga.

Ad altissima quota in Engadina

E se dalla distilleria più a nord del mondo lo spettacolo è praticamente sempre assicurato, altrettanto può dirsi da quella collocata più in alto di qualsiasi altra. Per trovarla si deve andare in Svizzera a esattamente 3.303 metri di quota. Il Piz Corvatsch fa infatti parte del massiccio del Bernina, in Engadina, e la cima la si raggiunge con la funivia che parte da Silvapiana. Qui si trova la piccola ma perfettamente funzionante distilleria Orma, nata da un’idea di due imprenditori locali, Rinaldo Willy e Pascal Mittner, che l’hanno inaugurata il 10 ottobre scorso. Anche in questo caso, l’effetto scenico lascia a bocca aperta circondati come si è da montagne innevate e cielo quasi sempre di un azzurro terso. Per i due fondatori comunque l’idea della distilleria non è solo, come potrebbe apparire, una suggestiva operazione di marketing; l’altitudine sembra infatti produrre degli effetti particolari sulla maturazione del whisky e nel bicchiere si ritrovano profumo e gusto di grande complessità. Di certo, la possibilità di godersi un sorso di whisky prodotto sul posto al termine di una giornata sugli sci ha un valore aggiunto non indifferente.