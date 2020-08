Sulle strategie blockchain compiuti altri passi avanti di Dario Aquaro

Michele Nastri, componente del gruppo degli esperti blockchain riuniti dal Mise

«Il documento messo in consultazione dal ministero, frutto della rielaborazione delle proposte dei trenta esperti, prende atto per la prima volta, in modo completo, che la tecnologia va usata tenendo conto del contesto in cui opera e anche del sistema giuridico». Il notaio Michele Nastri è uno degli esperti chiamati dal Mise a elaborare le “Proposte per la strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain”. Proposte consegnate a dicembre e messe in consultazione pubblica dal 18 giugno al 20 luglio scorso.

Sta ora al Mise completare quelle raccomandazioni, accogliendo le osservazioni esterne. Ma il documento contiene comunque il contributo forte del Notariato, che studia da tempo la blockchain, i suoi limiti e i possibili usi. «Ragionando sui casi concreti – racconta Nastri – è apparso a tutti chiaro che la strategia giuridica è essenziale per tutelare gli interessi delle persone e della stessa Pa: si pensi alla gestione e protezione dei dati».

Il notaio rimarca come la “catena dei blocchi” «possa essere sfruttata non per sostituire quel che funziona già bene, come i pubblici registri, ma per migliorare il sistema: ad esempio per supportare un registro nazionale delle Dat (disposizioni anticipate di trattamento, ndr)». In ogni caso, «a parte le applicazioni fintech, molto dipenderà da iniziative a livello Ue: la creazione di nodi qualificati per una Pa europea».