Sulle tematiche Esg l’approccio strategico fa spiccare Brembo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In un settore, quello dell’automotive, che sta vivendo una rapida transizione verso una mobilità più sostenibile, Brembo è al lavoro da tempo e su diversi fronti per contribuire in modo concreto ai trend della mobilità del futuro. Il leader globale nei sistemi frenanti ha saputo costruire in oltre 60 anni di storia una forte cultura della sostenibilità che si traduce in un approccio strategico alle tematiche Esg. Questi valori sono elementi chiave del modello di governance di Brembo - la Chief Csr officer è Cristina Bombassei - per garantire uno sviluppo industriale responsabile sia nei prodotti che nei processi. Brembo fa parte delle aziende Leader della sostenibilità 2023 di Statista e Il Sole 24 Ore.

Per quanto riguarda i prodotti, l’azienda continua a investire in ricerca e sviluppo e nel 2022 ha presentato la linea Greenance, una nuova gamma di dischi e pastiglie freno a ridotto impatto ambientale. Per quanto riguarda i processi, la sfida ambiziosa è diventare un’azienda a emissioni Net Zero entro il 2040. Nel 2022 Brembo ha ridotto le emissioni dei propri stabilimenti e sedi nel mondo di circa il 16% rispetto al 2021. L’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili è aumentata nell’anno appena trascorso e ha raggiunto un livello senza precedenti, contando per il 69 per cento del totale. In tre Paesi ha raggiunto persino il 100% delle fonti utilizzate. Inoltre, l’azienda è impegnata a favorire un’economia circolare, riutilizzando centinaia di migliaia di tonnellate di materiali ferrosi per la realizzazione di dischi freno. In questo percorso, Brembo coinvolge anche la propria filiera di fornitura in ottica di condivisione delle migliori pratiche che possano fare la differenza verso un sistema più responsabile.

Loading...

In una realtà come Brembo il tema della sostenibilità si declina anche attraverso progetti di carattere sociale, con particolare attenzione alle comunità e ai territori in cui l’azienda opera. Uno di questi è il progetto Safe Haven in Polonia, con cui Brembo nel 2022 ha accolto e dato supporto a chi è stato costretto ad abbandonare l’Ucraina, a fronte delle drammatiche conseguenze del conflitto nel Paese. Con questo approccio, Brembo intende continuare non solo ad essere un’azienda promotrice del pensiero sostenibile, ma contribuisce in modo tangibile al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla quale l’azienda ha aderito nel 2018.