Sulle tracce di Celestino V nel Parco della Majella e fino al suo eremo

A Sulmona, la cittadina dei confetti, inizia il cammino che porta all''Eremo di Sant'Onofrio a Morrone, che pare scolpito nella roccia. Papa Celestino V, prima di sedersi sullo scranno pontificio, abitò proprio qui. Per ammirare quello che vedeva lui, si può seguire appunto il Sentiero dello Spirito (parcomajella.it) all'interno del Parco della Majella, la seconda montagna più alta d'Abruzzo dopo il Gran Sasso. Il soffitto ligneo settecentesco, gli affreschi, l'oratorio, le cellette di preghiera dell'eremo rendono davvero ascetico questo cammino che conviene fare in solitudine per contemplare meglio il paesaggio ed entrare davvero in sintonia con la natura.

