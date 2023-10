Sulle tracce dell’archeologia a Bene Vagienna

Bene Vagienna è una piccola cittadina circondata da una campagna perfetta per escursioni a piedi o in bicicletta, ma soprattutto una tappa obbligata per gli appassionati dell’archeologia. Le tracce dell’antica Augusta Bagiennorum, un insediamento romano di grande importanza, tornarono alla luce nell’Ottocento e ancora oggi se ne possono ammirare i resti. I reperti rinvenuti nel sito sono esposti nel centro storico, al Museo Civico - Archeologico, presso il Palazzo Lucerna di Rorà. L’abitato vanta una serie di edifici di grande valore artistico, che invogliano il visitatore a passeggiare tra le sue vie, magari degustando i Basin di Madama Racchia, dolci tipici. Imboccando via Roma si accede alla parte più antica, mentre percorrendo il viale alla sua destra si può notare il singolare campo da gioco della “pallapugno”, sport tradizionale del sud del Piemonte e del Ponente Ligure. Inoltrandosi nel centro storico, sotto i portici, ci si imbatte nella chiesa dei Battuti Bianchi. Poco distante si erge la chiesa di San Francesco, che custodisce un altare juvarriano e le spoglie della Beata Paola Gambara Costa, figura fortemente venerata dai benesi. A lei è dedicata la rievocazione annuale che viene messa in scena a gennaio nel fossato del quattrocentesco castello

3/6 5/6 Menu