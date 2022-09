Sullo smartphone arriva una app con le opportunità di lavoro per 2 milioni di giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sullo smartphone arriva una nuova app - si chiama IO - dove i candidati avranno a disposizione tutte le offerte di lavoro di Manpower, con l’indicazione di opportunità formative, stage, consigli su come presentarsi ai colloqui o su come realizzare un’efficace video candidatura. Il nuovo applicativo è dedicato a oltre 2 milioni di ragazzi tra i 18 e i 35 anni che sono iscritti alla Carta giovani nazionale da Manpower, in seguito a un accordo di collaborazione con il Dipartimento delle politiche giovanili.

Anna Gionfriddo, amministratrice delegata di ManpowerGroup, spiega che con questa nuova collaborazione la società «mette a disposizione di questo importante segmento del mercato del lavoro, che rappresenta il 18% della popolazione pari a quasi 11 milioni di ragazze e ragazzi, una gamma allargata e completa di servizi per l’inserimento nel mondo del lavoro e per il percorso di carriera». Secondo Eurostat il numero di disoccupati e inattivi under35 per il Paese rimane molto alto. Gli ultimi dati, continua Gionfriddo, dicono che «il 23%, pari a oltre 3 milioni, dei nostri giovani non studia né lavora e nemmeno ne cerca uno, i cosiddetti neet, ed è la percentuale più alta d’Europa. Il tasso di disoccupazione invece è al 23,1%, il terzo più alto dell'Unione dove la media è del 13,6%».

Sulla App IO si trovano servizi utili sia a un neomaggiorenne per affacciarsi sul mondo del lavoro sia a un trentenne per rafforzare le proprie competenze e migliorare la propria posizione lavorativa. I servizi vanno infatti dalle proposte di stage alle offerte di lavoro, dalle opportunità di formazione professionale a consigli per migliorare il modo di proporsi alle aziende.