Sullo Star in dieci anni 100 euro diventano 476

Andare controcorrente qualche volta paga. Chi avesse investito in Piazza Affari 100 euro a fine 2008, all'indomani del crack Lehman, oggi si ritroverebbe in tasca, reimpiegando le cedole, 169 euro per un rendimento annuo del 5%. Ma da Indici e Dati, pubblicazione dell'ufficio studi di Mediobanca, si evince che puntando sulle Star del listino si sarebbe fatto davvero bingo: il capitale sarebbe aumentato al ritmo del 15,6% medio annuo e a fine periodo (settembre 2019) i 100 euro sarebbero diventati 476.

Le blue chip invece non hanno brillato. Le prime trenta per capitalizzazione hanno infatti reso un più modesto 4,6% annuo, con 155 euro a fine periodo. Dei comparti il più redditizio è quello dei titoli industriali, con un rendimento medio del 9,1% (255 euro finali), che battono di gran lunga gli assicurativi (+3,6% all'anno, 146 euro finali), mentre le banche nel decennio hanno mostrato un rendimento negativo (-4,5%, con un abbattimento del capitale investito vicino al 40%).

I migliori

Nei dieci anni e nove mesi considerati, Amplifon si è aggiudicato la palma di titolo più performante: chi ci ha creduto ha visto moltiplicare dal 2008 il capitale di oltre 29 volte, con un rendimento medio annuo del 36,9%. Anche De Longhi non se l'è giocata male (capitale moltiplicato per 18,4 volte e 31,1% di rendimento medio). A seguire, Banca Generali (16,8 volte, 30% di rendimento), Brembo (16,1 volte, 29,5%) e Reply (15,4 volte, 29%). In generale, sei titoli su dieci hanno prodotto un rendimento positivo, ma nemmeno quattro su dieci sono riusciti a battere i BTp. Nel lunghissimo periodo, però, per difendersi dall’inflazione l’unica è reinvestire i dividendi. Dal 1928 a oggi il capitale investito nel mercato azionario italiano avrebbe visto infatti il potere d'acquisto decurtato dell'85% con rendimenti reali annui negativi del 2,1%. Viceversa, reinvestendo le cedole, il rendimento medio annuo al netto dell’inflazione sarebbe stato dell'1,3%.

