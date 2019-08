#SummerGame, sfida tra Milano Marittima e Bormio Prosegue il #SummerGame24 lanciato da Il Sole 24 Ore, un ideale derby tra luoghi marini e località montane scandito in nove puntate, al via ora la sfida tra Milano Marittima e Bormio

Prosegue il #SummerGame24 lanciato da Il Sole 24 Ore, un ideale derby tra luoghi marini e località montane scandito in nove puntate nel corso delle quali i nostri inviati racconteranno 18 mete, molte delle quali celebrate su scala internazionale.

Dopo il primo confronto tra la perla pugliese Gallipoli e l'Alpe di Siusi, che ha visto prevalere questa seconda località, la seconda puntata si è chiusa con la vittoria di Courmayeur su Taormina, il terzo confronto ha registrato la vittoria di Carloforte su Cervinia, la quarta sfida ha visto prevalere Cortina d'Ampezzo su Portofino e la quinta Madonna di Campiglio su Capri. Al via ora la sfida tra Milano Marittima e Bormio

Milano Marittima

Il buen retiro di Arrigo Sacchi conserva inalterato tutto il suo fascino tra buon cibo, bici e pinenta. La celebre località della Riviera romagnola, realizzata per contratto agli inizi del '900, quando un gruppo di industriali milanesi e gli amministratori di Cervia si misero d'accordo per l'urbanizzazione di una zona paludosa e boschiva, è tradizionale punto di riferimento del grande polo turistico italiano a maggior vocazione internazionale.

Come spiega Gianluigi Casalegno, vicepresidente della sezione turismo di Confindustria Romagna, questa località che deve restare sinonimo di un equilibrato mix fatto di glamour, enogastronomia, divertimento, offerta di alta qualità. Per Maurizio Zoli, presidente di Federalberghi Cervia, per il quale comunque «Milano Marittima resta una meta ricercata e richiesta» dove l'alchimia fra natura, tendenze modaiole, accoglienza romagnola fatta da alberghi in cui, anche se di livello, in un modo o nell'altro rivive il tempo delle azdore, che nelle pensioni che trattavano i clienti come gente di famiglia, è evidente. Il mare per certi versi finisce per passare in secondo piano.



Bormio

I numeri certificano per l'area una capacità di attrazione crescente, con presenze annue lievitate di 100mila unità tra 2014 e 2018, arrivando a quota 532mila, il massimo di sempre. E se in passato a trainare gli arrivi era soprattutto lo sport invernale ora a Bormio, in Valtellina, è l'estate ad essere in netto recupero. Grazie alla nuova star assoluta: la bicicletta. «È il fenomeno certamente più significativo degli ultimi anni - spiega il direttore di Bormio Marketing Maurizio Seletti -e per effetto di questo boom ormai qui a Bormio stagione estiva e invernale sono quasi in pareggio, mentre in passato il rapporto era almeno 70-30 a favore della neve.