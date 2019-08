SummerGame24, mare o montagna? Cervinia-Carloforte, vota il sondaggio

CARLOFORTE

Sull'Isola di San Pietro – 51 km², sesta isola italiana, situata lungo le coste meridionali dell'isola madre, la Sardegna – sorge Carloforte, per i locali solo «U Paise», unico centro abitato nella parte orientale dell’isola, quella più riparata dai venti. Durante l’estate, i seimila abitanti raggiungono il numero di 25/30 mila, tra turisti ed escursionisti giornalieri.

Le spiagge incontaminate, le seconde case in campagna, gli alberghi rimessi a nuovo, con qualche eccellenza, le attività commerciali nate in paese, una forte tradizione culinaria (di impianto genovese, con qualche importazione araba, come il «cascà», versione isolana del cuscus), la nomea da «buen retiro» che spesso le ha giovato in passato presso i “beninformati” e, soprattutto, una irreversibile «diversità», culturale, linguistica, architettonica, anche rispetto alla Sardegna, fanno di Carloforte un posto per molti versi unico.