SummerGame24, sfida di “lusso” tra Portofino e Cortina

Prosegue il #SummerGame24 lanciato da Il Sole 24 Ore, un ideale derby tra luoghi marini e località montane scandito in nove puntate nel corso delle quali i nostri inviati racconteranno 18 mete, molte delle quali celebrate su scala internazionale. Dopo il primo confronto tra la perla pugliese Gallipoli e l'Alpe di Siusi, che ha visto prevalere questa seconda località, la seconda puntata si è chiusa con la vittoria di Courmayeur su Taormina, il terzo confronto ha registrato la vittoria di Carloforte su Cervinia. Al via ora la sfida tra Portofino e Cortina, due tra le più rinomate località del turismo made in Italy.

PORTOFINO

Sulle calate di Portofino quest'anno sono tornati i vip. In piazzetta sono scesi Michael Douglas con la moglie Catherine Zeta Jones, Rod Stewart con la famiglia, Matt Damon, il musicista John Legend e anche “Re” Giorgio Armani. E altri, sperano gli operatori turistici, ne arriveranno nei prossimi giorni. Eppure, solo pochi mesi fa, ben poco avrebbe fatto sperare in una simile parata di star. Dopo la terribile mareggiata dell'anno scorso, che aveva isolato completamente il paese, la cittadina è rinata e torna al centro dell'offerta turistica italiana.

CORTINA

Con i Campionati del Mondo di Sci Alpino alle porte e le Olimpiadi invernali del 2026 da poco assegnate, Cortina ha l'occasione unica per guardare con fiducia al futuro e ripensare i modelli di vita in città e sulle montagne. Mentre si lavora agli impianti e a nuovi collegamenti, in città c'è fermento tra le categorie economiche che stanno facendo importanti investimenti per rinnovare l'offerta turistica all'insegna del lusso, della mobilità elettrica e dell'accessibilità.