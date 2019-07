SummerGame24, vota il sondaggio: meglio Gallipoli o Alpe di Siusi?

L'Altopiano più grande d'Europa è raggiungibile da Siusi e, a nord, da Ortisei: la rinomata porta della Val Gardena, con cui l'area dell'Alpe condivide l'offerta turistica.

L'Altopiano più grande d'Europa d'estate diventa una palestra a cielo aperto per famiglie e amanti del movimento, con 450 km di sentieri escursionistici, 600 km di percorsi per mountain bike, 240 km di circuiti per la corsa e un campo da Golf di 18 buche. Per una vacanza estiva lontana dal mare, tra le montagne più belle del mondo, le Dolomiti, dal 2009 patrimonio mondiale Unesco.