SUN68 cresce con trenta modelli di polo a stagione

Un brand che riunisce due immaginari: il sole come fonte di vita e il 1968 come l’anno simbolo delle rivoluzioni culturali. SUN68 è un progetto non solo rivolto al fashion, ma incarna una filosofia di vita, riconoscibile fin dal logo, con un triangolo, che indica la variabilità matematica, e la X le diverse opzioni che la vita ci riserva.

«Un progetto in cui nulla è stato casuale, come il colore aziendale, l’arancione fluo - Pantone 805 C - dice l’amministratore delegato Enrico Spinazzé -, un tono che, oltre a essere l’elemento di spicco delle insegne dei nostri 16 negozi monomarca, ha distinto tutte le nostre collezioni, dalle etichette interne fino all’ornare i nostri i nostri best seller esternamente. Per esempio, la polo con i bordi fluo, uno dei trampolini di lancio del brand, e, in un secondo momento, la Tom fluo, la scarpa di SUN68 per definizione. Abbiamo iniziato in un momento in cui i colori erano puri - ricorda Spinazzé - e abbiamo inserito un ulteriore elemento di rottura che ci potesse contraddistinguere fino a diventare un marchio esso stesso».

Il marchio casualwear è uno dei tre brand distribuiti dall’azienda Numero 8, circa 50 dipendenti nella sede centrale e altrettanti che fanno capo alla società Retail68, che gestisce i negozi monomarca SUN68. Fondata nel 2005 a Noventa di Piave, 50 chilometri circa da Venezia , l’azienda ha registrato una crescita costante fino ad arrivare alla situazione attuale, con circa 2 milioni di capi consegnati ogni anno: abbastanza da diventare un punto di riferimento nel casualwear nel mercato italiano, con una previsione di chiusura bilancio di 70 milioni di euro per il 2021.

Dopo le polo, un must del brand, sono arrivate collezioni complete uomo, donna e kids, la linea di scarpe. Quest’ultima, nata nel 2017 come una capsule, è diventata in pochi anni un successo commerciale con quasi un milione di paia di calzature prodotte e distribuite ogni anno. A queste collezioni si aggiungono il beachwear - da quest’anno anche per la donna - e le capsule accessori, gym e “Good Game” dedicata allo stile urban e street.

All’edizione 102 del Pitti SUN68 sarà presente all’interno del padiglione Cavaniglia (Dynamic Attitude) con le anteprime delle collezioni uomo, calzature e beachwear per la PE 2023. Prodotto di punta rimane il capo più iconico: in collezione, a ogni stagione, entrano quasi 30 modelli diversi di polo, sviluppati con differenti lavaggi, tessuti, tagli, ricami o grafiche, e in una profondità di palette colori unica. Nella stagione che arriva, oltre alle versioni basiche, ci saranno polo con nuovi dettagli fluo, con tinture e lavaggi speciali effetto vintage, polo tie-dye o con ricami all-over.