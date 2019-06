Suning, dopo l’Inter si compra anche Carrefour (in Cina) Suning.com, il colosso cinese del retail attivo anche nell’e-commerce fondato da Zhang Jindong, ha raggiunto l'intesa per rilevare l'80% delle operazioni locali di Carrefour per 4,8 miliardi di yuan (700 milioni di dollari)

Suning.com, il colosso cinese del retail attivo anche nell’e-commerce fondato da Zhang Jindong, ha raggiunto l'intesa per rilevare l'80% delle operazioni locali di Carrefour per 4,8 miliardi di yuan (700 milioni di dollari). Il gruppo francese, attivo dal 1995 e in possesso di una rete

di 210 ipermercati in circa 50 città, sconta gli effetti della crescita indebolita di Pechino e la concorrenza dell'e-commerce, al punto da chiudere il 2018 con una perdita netta prossima ai 600 milioni di yuan su ricavi in calo dell'8%, a 29,9 miliardi.

Con l'acquisizione, Suning rafforza “la competitività di mercato della rapida evoluzione dei beni di consumo”, ampliando la base dei clienti e la rete logistica. Carrefour ha circa 30 milioni di utenti registrati in Cina che saranno così avviati verso i servizi e i negozi di Suning che, a sua volta, userà i sei centri di distribuzione dell'operatore francese per rendere

più efficiente il suo servizio di consegna. Suning, che nel calcio controlla l'Inter, ha un network di 8.815 negozi in Cina a fine 2018. Carrefour manterrà una quota del 20%, mantenendo la valutazione strategica del mercato retail cinese.

