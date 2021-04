Suning, piano in due tappe per l’Inter. Prestito da 50 milioni per lo scudetto

2' di lettura

Un piano in due tappe, sicuramente complesso e rischioso, per restare – almeno per fine campionato e anche successivamente – azionista di riferimento dell’Inter. Il progetto è allo studio nel quartier generale di Suning, a Nanchino, da parte del presidente Steven Zhang e del suo braccio destro, Simon Yang, che starebbero parlando da qualche settimana con la sede newyorkese di Goldman Sachs, che si è aggiunta alla branch asiatica che da qualche mese ha in mano il dossier.

Goldman Sachs è la banca di...