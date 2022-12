Sunprime, 150 milioni per 250 impianti fotovoltaici in ambito industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un investimento da 150 milioni di euro in Italia per il fotovoltaico sui tetti e a terra in ambito commerciale e industriale. Lo ha annunciato il gruppo Sunprime, independent power producer fondato nel 2020 a Milano, che attraverso le controllate Sunprime Generation e Sunprime Energia Distribuita, con il supporto degli investitori Noy Fund e Nofar Energy, ha chiuso un contratto di project financing per 150 milioni di euro con un pool di banche austriache e tedesche composto da Kommunalkredit Austria, KfW IPEX-Bank e Norddeutsche Landesbank Girozentrale.

Il finanziamento andrà a sostenere la realizzazione di un portafoglio di progetti fotovoltaici greenfield in Italia per un totale di 216 MW, che comprende sia impianti su tetto, che impianti a terra su aree industriali, che beneficeranno di una tariffa fissa per 20 anni concessa dal Gse nell’ambito dello schema incentivante per le rinnovabili.

250 progetti fotovoltaici

«Si tratta del più grande finanziamento mai ottenuto in Italia per progetti fotovoltaici su tetti, e tra i più grandi nel settore delle rinnovabili in Italia negli ultimi anni», comunica l’azienda in una nota. Nel dettaglio, si tratta di oltre 250 progetti fotovoltaici su tetto e a terra sparsi sull'intero territorio nazionale, sviluppati direttamente da Sunprime, che saranno completati entro la fine del 2024.

L’operazione segue gli investimenti nella società da parte di Noy Fund e Nofar Energy per un totale di 72,5 milioni di euro, che puntano sull’impelentazione del modello di business di Sunprime: la missione del gruppo è infatti installare fotovoltaico dove è più sostenibile. Sui tetti di edifici, rimuovendo l'amianto, se presente, o su terreni industriali minimizzando il consumo di suolo agricolo.

Progetti per 200 MW

Sunprime attualmente sta sviluppando progetti fotovoltaici in tutta Italia, concentrandosi sul segmento commerciale e industriale (C&I), su impianti fotovoltaici a terra su terreni industriali ed Energy Storage. Il gruppo ha 200MW di progetti pronti per la costruzione, di cui 60 in fase di realizzazione, ed oltre 300MW in fase di sviluppo.