Superbonus nei condomini, lavori gratis anche con un Taeg al 6,6% Sono 43 i documenti richiesti dalla banca da inizio a fine lavori perché un condominio riceva i soldi necessari per pagare i lavori di Enrico Bronzo

(IMAGOECONOMICA)

Sono 43 i documenti richiesti dalla banca da inizio a fine lavori perché un condominio riceva i soldi necessari per pagare i lavori

4' di lettura

La lunga lista di documenti richiesta dalle banche per la cessione del credito nell’ambito del superbonus potrebbe scoraggiare il più valido degli amministratori di condominio.

Lo stesso, quindi, potrebbe cambiare strategia e cercare un’azienda di costruzione, strutturata come general contractor, in grado di sostituire la banca. Ma in circolazione di aziende con queste caratteristiche ce ne sono poche e possono accordarsi solo per un numero limitato di cantieri.

Per cui la banca potrebbe essere l’unica strada per cedere il credito, via per altro di livello e addirittura remunerata (per esempio Unicredit, prima tra le big a offrire un prodotto per privati e condomini, rimborsa 102 euro rispetto ai 110 del bonus statale).

Ecco quindi i documenti che la banca chiede agli amministratori di condominio, i quali dovranno aprire un conto, senza spese, presso lo stesso istituto. A fine lavori verrà chiuso.



Documenti sui requisiti soggettivi



L’amministratore di condominio dovrà fornire le informazioni seguenti tramite certificazione dei registri immobiliari o altra documentazione come il regolamento condominiale o in alternativa, con il via libera della banca, una propria relazione.

Quindi l’amministratore dovrà informare la banca su:

1) il numero delle unità immobiliari del condòminio;

2) l’assenza di un unico titolare di tutte le unità immobiliari costituenti l'edificio;

3) il numero delle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9;

4) le quote millesimali relative alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9;

5) la superficie totale dell’edificio;