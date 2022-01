Super Ace, sbloccato il credito d’imposta: le Entrate inviano 4.400 lettere alle imprese

La procedura di conversione della super Ace in credito d’imposta è partita sul sito delle Entrate lo scorso 20 novembre e può essere effettuata fino al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2021 (per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare la scadenza è il prossimo 30 novembre). L’ok dell’Agenzia è previsto entro i 30 giorni dall’invio della comunicazione telematica e solo a seguito del via libera può scattare l’utilizzabilità. Quando l’importo supera i 150mila euro, sono necessari anche i controlli stabiliti dalla disciplina antimafia.

L’agevolazione è stata introdotta la scorsa estate con il decreto Sostegni bis (Dl 73/2021). Il tentativo di Governo e Parlamento è stato quello di dare un forte impulso ai rafforzamenti patrimoniali entro la fine del 2021, con un tetto massimo di ricapitalizzazione su cui si calcola il beneficio pari a 5 milioni di euro. Per questo, rispetto all’Ace ordinaria che ha un’aliquota molto più ridotta dell’1,3 per cento, sono state messe in campo come riporta la relazione tecnica alla norma risorse per 1,84 miliardi in relazione al 2021. Un impatto che sarebbe arrivato quasi a 2 miliardi in termini di cassa se la Super Ace fosse stata utilizzata tutta come credito d’imposta nel corso dell’anno appena trascorso.