Super Bowl 2020/Chi gioca

Patrick Mahomes (Afp)

Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers: si incontrano per la prima volta. I Chiefs, guidati dall'mvp della scorsa stagione Patrick Mahomes, non arrivano in finale dal 1970, anno della loro unica vittoria. I 49ers del quarterback Jimmy Garoppolo, forti in difesa e nelle corse, hanno conquistato già 5 anelli: non arrivavano al Super Bowl dal 2013, anno in cui furono sconfitti dai Ravens.