Super Bowl 2020/Come vedere la partita

La partita inizia alle 18.30 ora locale di Miami: in Italia sarà mezzanotte e mezza. Sarà trasmessa in Italia dalla piattaforma Dazn, sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it. Online è possibile acquistare l'incontro tramite Nfl Game Pass a 19,90 euro.