Super Bowl 2020/DeLillo preparatorio

Einaudi ha pubblicato nel 2014 per la prima volta in Italia “End Zone”, il secondo romanzo di Don DeLillo uscito negli Stati Uniti nel 1972. Un bildungsroman zeppo di termini tecnici, lasciati in inglese. La difficoltà di tradurre il football è nota. E ogni tanto si toppa, come in “Franny e Zooey” di D.J. Salinger (Einaudi), in cui un'incontro tra due squadre universitarie nel Massachusetts viene tradotto «partita di rugby».