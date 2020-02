Super Bowl 2020/Filmografia minima

Will Smith (Afp)

“Zona d'ombra”, in Italia nel 2016, è l'ultimo blockbuster sul football con Will Smith nel ruolo di Bennet Omalu, il neuropatologo nigeriano che scoprì la correlazione tra una malattia degenerativa del cervello e il football. Argomento spinoso. Più classici: “Ogni maledetta domenica” (1999) di Oliver Stone con Al Pacino, Dennis Quaid e Cameron Diaz; “Le riserve” (2000) con Keanu Reeves e Gene Hackman; “The Blind Side” (2009) di John Lee Hancock, con Sandra Bullock. Per l'Italia, girato a Tirrenia, il must “Lo chiamavano Bulldozer” (1978) con Bud Spencer.