Super Bowl 2020/Spot, un occhio di riguardo

Maisie Williams canta «Let it go» di Frozen per Audi

Fox, il network americano che trasmette negli Usa il Super Bowl quest'anno, ha messo in vendita finestre di spot da 30 secondi a 5,6 milioni di dollari. Gli spazi pubblicitari della partita sono stati venduti già a novembre. Donald Trump e Michael Bloomberg se ne sono prenotati uno da 60 secondi. I grandi nomi sono una consuetudine. Audi, per esempio, ha assoldato l'attrice di Game of Throne Maisie Williams per cantare la canzone più famosa di “Frozen” (“Leti t Go”) nella nuova e-Tron.