Super Bowl 2020/Studiare le regole

(Afp)

Semplice: bisogna fare arrivare la palla ovale dall'altra parte del campo. La National Football League pubblica ogni anno il breviario ufficiale con tutte le regole: il 2019 Nfl Rulebook è stampabile in 85 comode pagine. In realtà, una partita guardata con i commentatori italiani è più che sufficiente per godersela: loro sanno all'occorrenza quello che voi state tentando di imparare. E lo ripetono.