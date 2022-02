Super Bowl, la Nfl vicina alla meta dei 15 miliardi d’incassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella notte italiana tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio al SoFi Stadium di Inglewood, in California Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams si contenderanno la 56esima edizione del Super Bowl (diretta su Dazn e su Rai 1 in chiaro).

L’atto finale della stagione del football americano è un evento planetario, seguito in patria da 100 milioni di spettatori, ed è una macchina da soldi e il fiore all’occhiello di una lega, la Nfl (National Football League) che è di gran lunga la più ricca al mondo, per fatturato e per valore delle franchigie.

Il Super Bowl

Per farsi un’idea del valore economico del Super Bowl basti pensare che le più grandi corporation americane, e non solo, si contendono uno spot da 30 secondi trasmesso nelle lunga maratona che condisce il match con assegni da 5/6 milioni di dollari. Nell’edizione che andrà in scena stanotte al l SoFi Stadium i biglietti sono andati a ruba, nonostante il record dei prezzi: per assistere dal vivo alla partita l’importo medio è di oltre 10mila dollari, quasi il doppio rispetto all’anno scorso, con punte che superano i 70mila dollari per le poltrone Vip. I sediolini peggiori costano comunque non meno di mille dollari. Tutto per un rito che è sportivo e pubblicitario: il non plus ultra dello sport entertainment globale.

La contesa delle sedi

Non a caso ottenere l’organizzazione del Super Bowl è come ospitare una finale della Coppa del mondo di calcio. Le sedi delle prossime edizioni sono già state annunciate: si giocherà in Arizona, Las Vegas e New Orleans.

Tuttavia, il commissioner della Nfl Roger Goodell da alcuni anni sta lavorando soprattutto per far crescere la lega a livello internazionale e sta valutando perciò la possibilità di portare il Super Bowl fuori dagli Usa per la prima volta nel 2026. A candidarsi per questo storico evento in Europa c’è principalmente Londra sponda Tottenham, che ha già un rapporto avviato con la Nfl e che ha costruito il suo nuovo stadio apposta per il football americano, con un terreno in erba artificiale sotto un campo da calcio in erba retrattile. A Londra si giocheranno in autunno due partite della Nfl, mentre i Jacksonville Jaguars porteranno una delle loro partite “casalinghe” a Wembley. Tuttavia anche il Bayern Monaco (l’Allianz Arena quest’anno ospiterà la prima partita della Nfl in Germania, prima di alternarsi con Francoforte fino al 2025) e il Real Madrid sembrerebbero interessate, per quanto per questioni di fuso orario alla fine potrebbe spuntarla Sydney.