Super Bowl, vincono i Los Angeles Rams. Eminem in ginocchio durante l’inno

Cooper Kupp e Matthew Stafford hanno portato i Los Angeles Rams alla vittoria del Super Bowl, la finalissima del campionato Usa di Football Americano, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno.

I Los Angeles Rams piegano i Cincinnati Bengals

La vittoria per 23-20 di Los Angeles contro i Cincinnati Bengals è stato un capitolo finale straordinario di una storia di perseveranza, attraverso battute d’arresto per infortuni che avrebbero schiacciato la maggior parte delle squadre, compresi i Rams, se non fosse stato per la straordinaria partita di Kupp e Stafford.

«Quei ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro», ha detto l’allenatore Sean McVay. «Hanno preso il controllo del gioco», ha sottolineato.

I Rams hanno giocato il quarto quarto del loro Super Bowl casalingo con i debuttanti Ben Skowronek e Brycen Hopkins, dopo che anche Odell Beckham Jr. si è infortunato al ginocchio nel secondo quarto. Un sacrificio è stato chiesto a Darrell Henderson, che non giocava dal 26 dicembre a causa di un infortunio, e che è invece stato ampiamente utilizzato nel Super Bowl.

L’azione decisiva si è svolta sull’asse Stafford - Kupp, con quest’ultimo che ha messo a segno i punti decisivi. Soddisfatto il tecnico McVay, che ha commentato: «Metti la palla nelle mani dei tuoi migliori giocatori quando conta di più, ed è quello che abbiamo fatto con Matthew. E ha fatto grandi cose, ed è un campione del mondo».