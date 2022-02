Super fotocamera e pennino. Ecco Samsung Galaxy S22 Ultra, l’erede del “Note”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Samsung ha chiuso l’ultimo trimestre con risultati record, un anno «migliore di sempre», superando persino Intel nella produzione di microchip. Questo per dire che la crisi dei semiconduttori sta “aiutando” i conti del colosso coreano che nonostante il calo della domanda di smartphone ha aumentato le vendite e oggi si propone sul mercato con tre nuovi smartphone della serie Galaxy S. Il più atteso è il Samsung Galaxy S22 Ultra che ufficialmente oggi raccoglie l’eredità “pesantissima” del Galaxy Note. Gli smartphone della famiglia Note nascono per una èlite di manager, professionisti e utenti-pro fedeli al pennino, che vogliono il massimo delle prestazioni e vivono il telefonino come una supercaror. Piacerà il nuovo Sansung Galaxy S22 Ultra?

La questione dell’eredità del Samsung Note.

La questione è rilevante perché parliamo dello smartphone più amato di sempre della casa coreana. Un concentrato di tecnologia per professionisti. La scorsa estate, Samsung aveva annunciato che, per la prima volta in un decennio, non rilascerà un nuovo Note. La strategia sembra quella di democratizzare le funzionalità del Note su più dispositivi Samsung Galaxy. Ricordiamo con il debutto della funzionalità S-Pen per l’S21 Ultra lo scorso gennaio. Lo smartphone Ultra S22 rompe gli indugi: integrera la S Pen (che uscirà dalla confezione) dal mondo Note, cresce nelle dimensioni dello schermo e monta una superfotocamera della famiglia Galaxy S.

Come è fatto il Samsung S22 Ultra?

Il display è luninosissimo ( 1750 nit di picco) come abbiamo potuto verificare durante una anteprima a Milano. Parliamo di un Amoled 2x da 6,8 pollici adattivo con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Processore a 4nm, è la prima volta su uno smartphone Samsung, batteria da 5.000 mAh e un comparto fotografico che si articola in obiettivi più un sensore laser AF: il principale da 108 MP (F 1.8), un ultra angolare da 12 MP (F 2.2) e due teleobiettivi da 10 MP (F 2.4 e F 4.9). Lo zoom digitale arriva fino a 100X. Quindi siamo sulla fascia altissima. Anche di prezzo visto che per l’S22 Ultra si parte da 1279 euro per la versione da 12GB + 128GB

Le novità della nuova serie S22

In primis la foto notturna, che ci ha stupito nella prima brevissima prova. Le funzioni avanzate di Nightography, disponibili su tutta la Serie S22, portano la visione notturma anche sulla telecamera anteriore grazie a un sensore di pixel da 2.4um, il più grande sensore di pixel di Samsung. Stesso discorso per la lente Super Clear Glass di S22 Ultra. Come Galaxy S22 e S22+, Galaxy S22 Ultra offre un accesso esclusivo all’app Expert RAW , che da quanto si apprende offre strumenti di editing video e salva le foto in formato RAW fino a 16 bit. Interessante almeno sulla carta la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera (presente su tutti e tre gli smartphone).



Come sono fatti i Galaxy S22 e S22+

Partiamo da quello più piccolo. Contenuto il display dell’S22 (6,1 pollici) ma la aggiornamento adattiva arriva fino a 120 Hz. Poi a bordo si portano dietro alcune feature da smartphone premium, che vuole dire una maggiore luminosità e tre fotocamere: quella principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP. Lo zoom digitale arriva a 30X. Il Galaxy S22+ è più ampio (6,6 pollici) e ha una batteria poco più grande 4.500mAh contro 3.700mAh. I prezzi partono da 879 nella versione 8Gb + 12Gb per l’S22 e salgono a 1079 per il “plus”.