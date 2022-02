Super G (Courmayeur)

In cima agli ovetti della Dolonne, a 1780 metri, hanno aperto alcuni rifugi di nuova generazione, tra cui il Super G, che preferisce definirsi “mountain club”. Ci si dà appuntamento a fine giornata per spumante e dj set all'aperto (sì, si balla con gli scarponi) o per pranzare da Andrea Berton che qui propone pollo arrosto con patate e un monte bianco flambé, così generoso che è meglio condividerlo! Quando tutti tornano a valle, ci si può anche rilassare nella spa e fermarsi a dormire in una delle sei stanze semplici ma confortevoli con fon hi-tech e giochi in scatola. Il 12 febbraio e il 5 marzo sono previste due serate Taste the Stars, con ospiti i giovani chef della S. Pellegrino Young Academy. Per spiriti allegri e mondani.

