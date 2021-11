Super green pass, controlli sugli autobus: accordi tra prefetti e aziende di trasporto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il punto cruciale è il controllo del green pass nei trasporti locali. Tema affrontato, non il solo, nella lunga riunione al Viminale convocata oggi dal ministro Luciana Lamorgese con i prefetti e i questori dei capoluoghi di regione. Presenti, inoltre, il Capo della polizia Lamberto Giannini, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e il Vice comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Vicanolo. A breve i prefetti torneranno a riunirsi con il ministro. Per fare il primo punto sull’avvio dei controlli sul super green pass. Non solo quelli sui mezzi di trasporto pubblico.

Prefetti mobilitati



«In questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica, le forze di polizia e le polizie locali continueranno a dare il massimo e ad agire con responsabilità ma anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certificazione verde con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone» dice Luciana Lamorgese in un comunicato diffuso al termine dell’incontro. Le verifiche, dunque, saranno più capillari e intense, annuncia la titolare dell’Interno. Come ha chiesto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella riunione a palazzo Chigi per approvare il decreto legge n.172/2021. Le modalità dei controlli sono affidate ai responsabili sul territorio della pubblica sicurezza, prefetti e questori.

Il coinvolgimento delle categorie

Il tema del certificato verde attraversa larghe fasce del mondo dell’impresa, esercenti ma non solo. La garanzia nei centri urbani della massima certezza sull’utilizzo del super green pass passa innanzitutto dai titolari dei punti di commercio e di altro genere. «Ho chiesto ai prefetti di coinvolgere tutti i soggetti interessati, raccomandando loro di intensificare il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercenti anche al fine di sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti» sottolinea Lamorgese. Bisognerà vedere se la moral suasion auspicata sia effcicace e condivisa, provincia per provincia.

Interventi su metropolitane e autobus



«In base alla nuova normativa, ai prefetti è stato chiesto di mettere a punto dispositivi dedicati per i controlli sugli utenti del trasporto pubblico locale con modalità condivise con le aziende di servizio nell’ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica» dice la nota del ministero dell’Interno. I comitati provinciali, presieduti dal prefetto, riuniscono i vertici delle forze dell’ordine e la polizia locale. In queste sedi, dunque, sarà invitato anche il numero uno dell’azienda di trasporto provinciale». Si vedrà, insomma, come e quando disporre le verifiche richieste dal decreto legge. Impresa complessa, non sempre con certezza di risultato. Ma l’andamento dei contagi ormai la impone.