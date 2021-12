Super green pass, con Il Sole 24 Ore la guida alle novità in vigore dal 6 dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conto alla rovescia per le nuove regole sul super green pass. Da lunedì 6 dicembre, infatti, saranno in vigore in tutte le zone bianche le disposizioni che prevedono una serie di limiti per chi non ha il Super green pass (riservato a chi è vaccinato o guarito dal Covid). Venerdì 3 dicembre con Il Sole 24 Ore in edicola ci sarà una guida in quattro pagine alle novità in arrivo.

Con l'illustrazione di tutte le novità in arrivo sul super green pass, una tabella riassuntiva su limiti e divieti della nuova disciplina a seconda del colore delle regioni e tante domande e risposte per superare le incertezze. E con una finestra anche sui nuovi obblighi vaccinali e sulle regole da seguire sui posti di lavoro.