Super green pass, Lamorgese: «Su trasporti locali controlli con le aziende»

In base al nuovo decreto sul green pass rafforzato, «ai prefetti è stato chiesto di mettere a punto dispositivi dedicati per i controlli sugli utenti del trasporto pubblico locale con modalità condivise con le aziende di servizio nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica». A dirlo è il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese dopo la riunione con i venti prefetti, il capo della Polizia e i comandanti generali di Carabinieri e Guardia di finanza sulla stretta ai controlli determinata dal decreto legge che introduce il green pass rafforzato a partire dal 6 dicembre.

Controlli più serrati nelle aree affollate

«Ho chiesto ai prefetti di coinvolgere tutti i soggetti interessati, raccomandando loro di intensificare il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercenti anche al fine di sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti» ha detto il ministro dell’Interno.

«In questa fase ancora molto delicata per la salute pubblica, le forze di polizia e le polizie locali - ha aggiunto Lamorgese - continueranno a dare il massimo e ad agire con responsabilità ma anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certificazione verde con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di maggiore afflusso di persone».



Anci: chiesto al Governo obbligo mascherina dal 6/12 al 15/1

«I sindaci hanno chiesto al Governo, l’ho fatto io a nome dei sindaci qualche giorno fa in cabina di regia, di valutare l’opportunità di rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale dal 6 dicembre al 15 gennaio» ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro. «Quelli - ha spiegato - sono i giorni del Natale dove per lo shopping, per la voglia giustamente di stare insieme e di fare comunità, nelle nostre città c’è maggiore possibilità di assembramento».