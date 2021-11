Super green pass, nuova app per i controlli e stesse regole per i turisti stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una nuova versione della app per distinguere il green pass “base” da quello “rafforzato”, stesse regole per turisti stranieri e italiani, accesso ai centri commerciali consentito anche ai non vaccinati, controlli a campione su bus e metropolitane. Dopo aver deciso la nuova stretta, il governo chiarisce alcuni dubbi, anche se bisognerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per capire l’impatto delle misure in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio.

Nuova versione dell’app Verifica C19



Chi ha già il pass perché vaccinato o guarito dal Covid avrà il pass rafforzato. E non dovrà fare nulla. Ci sarà un aggiornamento della app “Verifica C19” di controllo: non cambierà il Qr Code, ma sarà disponibile un nuovo sistema di lettura, da utilizzare nelle situazioni in cui è richiesto il super pass, che riconoscerà come validi solo i certificati rilasciati ai vaccinati e ai guariti. Un’altra funzione, invece, permetterebbe di validare anche i pass base ottenuti con il tampone. Una soluzione che servirà ad evitare ogni intromissione nella privacy degli italiani poiché chi effettua i controlli non deve poter conoscere le scelte dei cittadini in materia sanitaria. Lo stesso Garante Pasquale Stanzione ha ribadito più volte che vanno evitate «discriminazioni in base alle scelte vaccinali» e la necessità che sia sempre garantita «la riservatezza» in merito alle «scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale».

Per chi è vaccinato la durata del green pass torna a essere di nove mesi. Tutti gli italiani immunizzati contro il Covid dovranno però fare la dose booster in un periodo compreso tra i 5 e i 9 mesi dalla fine del ciclo vaccinale. Ovviamente, con la terza dose, la validità del pass si aggiornerà e ripartiranno i 9 mesi. Per avere il pass base, invece, basterà l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare; il primo dà diritto ad un certificato valido per 48 ore, il secondo per 72.

Regole valide anche per i turisti stranieri

Il doppio binario apre però un problema con i turisti che dall’estero vengono in Italia. Bruxelles ha ribadito che «una persona in possesso di un green pass Covid valido, in linea di principio non dovrebbe essere soggetta ad ulteriori restrizioni». Fonti di governo spiegano però che varranno per i turisti stranieri le stesse regole che dovranno rispettare gli italiani: chi non è vaccinato potrà entrare in Italia e soggiornare in albergo con il tampone ma non potrà andare in cinema, teatri e ristoranti al chiuso.

Cosa succede in ristoranti, discoteche e stadi

Proprio per i ristoranti il decreto prevede che all’aperto si potrà accedere senza il pass in zona bianca e gialla; al chiuso invece sarà sempre necessario il super pass. In zona arancione la norma attuale prevede che i ristoranti siano aperti solo per asporto ma il nuovo decreto introduce la possibilità che questi siano accessibili per chi ha il pass rafforzato. I controlli saranno a campione: i prefetti organizzeranno verifiche pianificate, soprattutto nelle zone della movida, e controlli a sorpresa. Discorso analogo per discoteche e stadi: fin dalla zona bianca potranno entrare solo i possessori del pass rafforzato.