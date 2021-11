Super Green Pass: la politica decida, ma ascolti la scienza

Scienza unica base per le decisioni

Sappiamo che anche la scienza più dura non fornisce risposte esatte. Non lo fa, a maggior ragione, nemmeno la medicina, che è scienza pratica e meno che mai lo fa su una patologia non ancora del tutto studiata e conosciuta, come quella che rinvigorisce in questi giorni. Tuttavia, questi dati medico-scientifici sono non solo la migliore base per ogni decisione collettiva, ma in realtà l’unica. E il legislatore deve farvi affidamento, così da rendere razionali, e dunque accettabili, restrizioni a libertà altrimenti intangibili.

L’alternativa sarebbe un arbitrio moraleggiante: inventarsi angherie sociali per costringere le persone a vaccinarsi non ci pare né in linea con la nostra Carta costituzionale, né degno di un Paese che tratta i propri connazionali come cittadini e non come quadrupedi belanti da condurre di qua o di là.



Il legislatore può senz’altro giungere fino a imporre la profilassi e di conseguenza anche a utilizzare strumenti comunque incisivi come la “super certificazione verde”, variamente modulata. Tuttavia, ed è questa circostanza che ci preme sottolineare oggi, qualunque scelta politica che si vorrà assumere dovrà essere giustificata dal parere degli esperti, il più possibile condiviso, pur nella consapevolezza che non si tratta di certezze assolute.

Non ci scandalizzano divieti e sanzioni, dopo i due anni che ci siamo lasciati alle spalle, se questi sono indispensabili per non tornare là da dove veniamo. Ci lasciano perplessi, invece, imposizioni prepotenti, tanto o poco non importa, come sempre lo sono quelle che derivano dalla voglia di indurre con le cattive chi non si lascia convincere con le buone. Anche quando costui ha torto.



Agire a vantaggio di tutti

Una simile impostazione vale pure per la scelta delle categorie da sottoporre all’obbligo vaccinale. Anche in questo caso, l’imposizione non dovrebbe avere sapore didascalico, ma squisitamente utilitaristico. Un esempio: non si imponga il vaccino ai dipendenti pubblici perché spetta a costoro dare il buon esempio, ma alle categorie a maggior contatto con il pubblico o con soggetti deboli, poiché ciò aiuta a soffocare la pandemia. D’altra parte, alla morale sbandierata abbiamo sempre preferito l’immortale Woody Allen che coniò il corso universitario: «Etica. L’imperativo categorico kantiano e i sei modi per volgerlo a proprio vantaggio».