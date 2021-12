Super green pass, il rilancio delle prime dosi trainato dagli adolescenti (+54%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obbligo di super green pass per andare al cinema, allo stadio o in discoteca, nonché di green pass “base” per prendere i mezzi pubblici (bus e metropolitane) spingono le vaccinazioni. Anche nell'ultima settimana (29 novembre- 5 dicembre), infatti, in base ai dati di Lab24, le prime dosi sono aumentate di circa il 30% rispetto alla settimana precedente (15-22 novembre). E la fascia d’età che traina i rilancio delle nuove dosi è quella 12-19 anni, ossia degli adolescenti (+54%).



Nuovo target: 400mila somministrazioni totali al giorni



L'obiettivo del governo, in vista delle vacanze di Natale, è un «impiego massivo delle risorse» con il nuovo target minimo - indicato dal Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo alle Regioni - di almeno 4,6 milioni di iniezioni da effettuare dal primo al 12 dicembre, con una media attorno alle 400mila vaccinazioni al giorno a livello nazionale.

VARIAZIONE PERCENTUALE NUOVE DOSI SETTIMANALI Variazione percentuale settimanale (1-7 ottobre rispetto a 24-30 settembre) del numero totale di somministrazioni di prime dosi (inclusi monodose e pregresse infezioni, ovvero chi ha già avuto il covid e conclude così la vaccinazione). Dato per fasce di età e totale

L'andamento delle prime dosi



Sul fronte prime dosi (inclusi monodose J&J e dosi uniche di chi ha contratto precedentemente l’infezione), l’effetto rilancio che il governo ha legato in prima battuta all'introduzione dell'obbligo del Green pass al lavoro, a partire dal 15 ottobre, si è esaurito dopo qualche settimana. Il decreto che ha introdotto l'obbligo di Green pass per tutto il mondo del lavoro pubblico e privato è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Nella settimana successiva, dal 17 al 23 settembre, in base ai dati di Lab 24, le nuove dosi somministrate hanno avuto un'impennata a quota 570mila rispetto alle 478mila della settimana precedente. Stesso trend nella settimana successiva (24-30 settembre).



La ripresa nelle ultime due settimane



Ma poi è cominciato un calo progressivo. Si è passati dalle 440mila della settimana 11-17 ottobre (a cavallo con l’entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde) alle 240mila della settimana 18-24 ottobre, alle 146mila del periodo 25-31 ottobre, fino al punto più basso di 109mila tra il primo e il 7 novembre. A seguire una lenta risalita: 128mila dosi nelle due settimane successive. Per arrivare al mini picco di 168mila nuove dosi (+32%) nella settimana 15-21 novembre, con una media di 24mila al giorno. E di 221 mila in quella successiva (22-28 novembre)

NUOVE DOSI PER FASCE DI ETÀ Numero totale di somministrazioni settimanali di prime dosi per età. Sono selezionabili dal menù

Nuove dosi in crescita tra gli adolescenti



Ma quali sono le fasce d’età che hanno registrato la scorsa settimana un incremento maggiore di nuove dosi? L'aumento è stato generalizzato, ma il picco maggiore si è registrato per la seconda settimana di seguito, nella fascia 12-19 (+54%), spinti probabilmente dall’obbligo di green pass sui mezzi pubblici, necessari per andare a scuola. A seguire quella dei quarantenni (+28%) e dei cinquantenni (+26,2%). Mentre l'incremento più contenuto ha riguardato la fascia degli over 80 (+9,5 per cento) che d’altro canto risulta quella già più immunizzata.