Super tecnici per la moda del futuro

Dai “super tecnici” in modellazione e prototipazione digitale di accessori in pelle agli esperti in sviluppo di strategie commerciali per il prodotto moda-tessile. Dall’alta sartoria uomo e donna alle calzature “green”, passando per la produzione luxury di oggetti in pelle e dall’accessoristica metallica. Siamo all’Its Mita (Made in Italy Tuscany) Academy, casa madre Scandicci (Firenze), una realtà che collabora con più di 200 aziende, incluse le multinazionali, e ha un tasso d’occupazione che sfiora il 100%, come sottolinea il presidente Massimiliano Guerrini.

Quest’anno l’Its mette in campo quattro corsi. In tutto sono ospitati circa 250 studenti, che si formano nel settore della pelletteria, ma anche nell’abbigliamento, nei tessuti tecnologici, nell’accessoristica metallica. I contenuti dei corsi spaziano dalla digitalizzazione del processo e del prodotto (modellazione in 3D, additive manufacturing) all’eccellenza artigianale nella realizzazione di accessori moda. Un’iniziativa quest'anno sono i laboratori territoriali aperti, oltre 1000 mq di innovazione strumentale, tecnologica e digitale, volta al raggiungimento di livelli di efficacia nella competitività produttiva, in cui si svolgono le attività didattiche dei percorsi Its.