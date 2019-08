Super valuta digitale, gli scogli della governance e del controllo

A livello regionale, l'analogia più rilevante è quella con l'euro. L’adozione della moneta unica da parte di un gruppo di paesi accomunati da un percorso di integrazione sinora unico nel mondo, illustra la difficoltà intrinseca di condividere una delle espressioni più pervasive della sovranità del mondo moderno.

Ovviamente, la proposta Carney è discontinua rispetto alle precedenti poiché intravede nel potenziale offerto dalla tecnologia il principale elemento di competitività. In altri termini, non propone di ridurre la dipendenza dal dollaro con altra valuta fiat, bensì con una valuta puramente digitale – efficiente e a costo praticamente nullo. Il problema di governance, però, rimane. Nella proposta Carney, la governance verrebbe affidata presumibilmente a un consorzio di banche centrali. Ma cosa accadrebbe se la banca centrale di un paese non rispettasse le regole del gioco precedentemente concordate e con le sue azioni, a torto o a ragione, entrasse in tensione con altre? Potrebbe essere sanzionata dagli altri membri del consorzio o dai loro rispettivi paesi? In altri termini, l'elemento fiduciario della valuta digitale non può esaurirsi nella sofisticazione della sua infrastruttura tecnologica che pure la differenzia rispetto alle fiat.

Per certi versi, è esattamente lo stesso limite di Libra proposta solo qualche settimana da Facebook e da un consorzio privato di altri 27 stakeholder, rispetto a cui Carney ammette di essersi ispirato. Nella proposta di Libra, da un lato, si prospettano i vantaggi in termini di sofisticazione dell'infrastruttura tecnologica e di inclusività nell'integrare una comunità mondiale di clienti in proporzione sistemica che il settore bancario regolamentato esclude. Dall'altro, tuttavia, si pone la governance di questa importante iniziativa, nelle mani di un ristretto numero di soggetti privati in assenza di un minimo quadro regolamentare e di una governance trasparente volti a salvaguardare proprio i clienti più deboli cui Libra intende rivolgersi in primo luogo.

In ogni caso, il dibattito su questi temi è ancora all'inizio. L'intervento di Carney è significativo nel senso di sdoganare presso la comunità dei banchieri centrali un tema sino ad oggi relegato ad una comunità di specialisti e di appassionati, alcuni anche improvvisati. Prendendo implicitamente atto della rilevanza degli asset digitali, la proposta Carney è destinata ad accrescere l'attenzione dei regolatori su questo tema, intensificando lo sforzo – già in corso – di regolamentare un fenomeno che, per il suo significativo potenziale, non può essere lasciato solamente all'iniziativa privata. Nelle prossime settimane, l'arrivo in Bce di Christine Lagarde, che al Fmi ha avviato da tempo un focus proprio su questi temi, di certo catalizzerà ulteriori iniziative, questa volta promananti dall'Eurozona.