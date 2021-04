Superare i modelli precedenti per vincere le nuove sfide globali

4' di lettura

In economia stiamo vivendo un cambio di paradigma simile a quello del passaggio dal modello tolemaico a quello copernicano. Siamo perfettamente consapevoli di tutti i limiti e le aporie del vecchio approccio neoclassico e il mondo degli economisti si divide tra coloro che non vogliono uscire da quello steccato e continuano a utilizzare il vecchio modello per cercare di capire la realtà e disegnare proposte di politica economica e, dal’altra, quelli che ne mettono in luce i difetti strutturali e cercano di costruire le loro ricette usando approcci nuovi.

Mauro Gallegati, uno dei protagonisti del dibattito scientifico dei nostri tempi e coautore di Joseph Stiglitz, è sicuramente uno di questi ultimi e il libro in cui raccoglie le sue riflessioni sul tema (Il mercato rende liberi?, pagg. 126, 16 euro, Luiss University Press) è pieno di spunti stimolanti.

La pars destruens si concentra sul peccato originale del modello di equilibrio economico generale che rappresenta la sintesi dell’approccio tolemaico. Che non sono i meccanismi in parte provvidenziali del mercato come sembrerebbe suggerire il titolo provocatorio ma l’utilizzo delle leggi della vecchia fisica newtoniana per spiegare il funzionamento dell’economia, ignorando che l’oggetto di studio di quest’ultima non sono particelle senza memoria che si muovono sempre secondo le stesse leggi universali e immutabili, ma esseri umani che ragionano e modificano strategicamente i loro comportamenti a seguito delle scelte della politica. L’acqua, ricorda Gallegati, si comporta sempre allo stesso modo e non ha memoria di provenire dal Gange o da neve sciolta mentre nei comportamenti degli agenti economici interazione strategica, storia ed evoluzione giocano un ruolo fondamentale. Altra differenza fondamentale è che in economia il contesto è continuamente modificato dalle innovazioni come se una partita di scacchi si giocasse con regole e pezzi sempre diversi (quattro torri invece di due) e su scacchiere che si modificano continuamente a seguito delle nuove scoperte (l’economia dopo Internet è diversa da quella precedente la rivoluzione digitale). La dinamica dei modelli economici tradizionali inoltre è molto primitiva, un po’ come quella di una freccia lanciata da un arco di cui conosciamo già la traiettoria date le condizioni iniziali a meno di shock che possono accadere lungo il percorso e di cui possiamo calcolare gli effetti sulla traiettoria prevista. Nella realtà dell’economia invece la traiettoria della freccia (può essere la dinamica dei consumi, dei risparmi, della crescita) cambia continuamente perché in ogni istante del tempo una miriade di agenti individuali rivede le proprie scelte sulla base di preferenze e contesto. Le scelte degli agenti economici sono infine influenzate dalle loro preferenze politiche mentre gli atomi non sono né di destra né di sinistra.

La conseguenza del peccato originale dell’approccio tolemaico è che conclusioni di policy fondate su di esso rischiano di essere totalmente fuorvianti perché fondate su un modello che ha conclusioni formalmente eleganti e logicamente coerenti, che discendono però da premesse sbagliate.

Le conseguenze, considera ironicamente l’autore, possono essere quelle di stabilire che fucilate alle cicogne sono la strategia migliore per il controllo delle nascite.