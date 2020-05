«Superato l’urto della pandemia, ora ripartiamo più forti»

L’aver scommesso su Vodafone Business, precisa Migliarina, ha aiutato a rispondere a un’esigenza di mercato non prevedibile fino a qualche mese fa. «Grazie a tutto il lavoro fatto, con la costruzione di partnership, l’acquisizione di talenti e con l’introduzione di nuovi modi di lavorare, ci siamo trovati preparati», in un mercato che chiede rapidità: «Quando poco più di un anno fa abbiamo lanciato Vodafone Business lo abbiamo fatto convinti che le aziende e le pubbliche amministrazioni fossero pronte per una adesione diversa al digitale. La pandemia ha ovviamente accelerato tutto».

Ma gli investimenti in queste tecnologie saranno in aumento nei prossimi mesi? «È ancora presto per dirlo. Il Pil è in caduta e questo necessariamente impatterà. Di sicuro gli investimenti sul digitale avranno un ruolo sempre più importante nelle scelte delle aziende».

In questo quadro, sottolinea il direttore di Vodafone Business, «ci sono trend importanti che sicuramente usciranno rinforzati da questa pandemia. Penso ad esempio alle soluzioni in cloud e ai servizi per la security».