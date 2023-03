Il glossario del Superbonus: 10 parole chiave per capire il blocco delle cessioni

F24, gli strumenti per liberfare capienza fiscale

È il modello utilizzato dai contribuenti per pagare imposte e tributi. Ogni anno passano da questo canale tra 400 e 500 miliardi di euro di versamenti. Sono diventati strategici nella crisi del superbonus perché una proposta avanzata da Abi (l’associazione delle banche) e Ance (quella delle imprese di costruzioni) prevede che gli F24 presi in carico dagli istituti di credito per conto dei loro clienti vengano pagati in piccola parte tramite i crediti fiscali in pancia agli istituti. Questo passaggio sarebbe indifferente per chi paga, ma consentirebbe di liberare rapidamente capienza fiscale delle banche che, poi, potrebbero rivolgersi di nuovo al mercato per altri acquisti, liberando i crediti fiscali incagliati.

Imprese, la risorsa per l’acquisto dei crediti

Non ci sono solo i committenti privati e le banche a giocare la partita del superbonus e delle cessioni dei crediti. Un ruolo centrale lo hanno anche imprese e partite Iva in generale, perché possono acquistare dalle banche crediti fiscali, liberando la loro capienza fiscale (vedi la voce sul tema). Questo modello è stato utilizzato soprattutto da Intesa Sanpaolo, che ha attivato diverse cessioni a imprese. La capacità di acquisto complessiva delle imprese, attualmente, è stimata in circa 54 miliardi di euro.

Responsabilità solidale: i documenti che riparano dagli illeciti

Il concorso nelle violazioni tra il cedente e l’acquirente dei crediti è uno dei grandi problemi delle cessioni, perché chi acquista, se non effettua controlli, può vedersi chiamare a rispondere degli illeciti di chi ha creato la detrazioni.