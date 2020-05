Superbonus 110% anche per le seconde case (ville escluse)

L'indennizzo riconosciuto alle partite Iva e alle imprese fino a 5 milioni di euro senza alcun obbligo di restituzione sarà erogato dall'agenzia delle Entrate, la quale però invierà in modo “massivo” al ministero dell'Interno le informazioni antimafia autocertificate dal contribuente. Se dall'incrocio delle informazioni, effettuato nel rispetto della privacy , dovessero emergere delle informazioni false o non veritiere, chi ha rilasciato quell'autocertifcazione sarà punito con l'arresto da due a sei anni. Se poi dovesse emergere che il contributo è già stato incassato scatta anche la confisca dei beni. A controllare sui contribuenti saranno in sinergia e sulla base di uno specifico protocollo sia le Entrate sia la Guardia di Finanza.

Sull'Irap non c'è solo la precisazione che l'acconto 2020 cancellato non sarà più dovuto. Con la norma viene istituito al Mef un Fondo, con una dote di 495 milioni di euro, per garantire le risorse finanziarie agli enti territoriali che verranno a mancare il prossimo 16 giugno con il mancato versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020 dell'imposta regionale. Minori entrate che non sono compensate dai meccanismi automatici di ristoro dell'Irap per il finanziamento delle spese della sanità.

Correzione in corsa anche per il bonus colf e badanti dove viene espressamente previsto che, l'indennizzo di 500 euro per i mesi di marzo e aprile riconosciuto ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in possesso di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, non entra nel calcolo del reddito da tassare ai fini Irpef.

Cresce da 50 a 200 milioni la dote del credito d'imposta riconosciuto a professionisti, enti non commerciali, incluso il terzo settore, e agli enti religiosi per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'acquisto di igienizzanti e di dispositivi personali per contrastare la diffusione del Covid-19. Per restare in tema di crediti d'imposta, con la messa a punto del testo definitivo viene previsto che il bonus affitti del 60% per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio, viene slittato in avanti di un mese per alberghi e strutture ricettive stagionali che potranno usufruirne per i canoni di locazione di ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Come anticipato dal comunicato dell'Economia di giovedì scorso, infine, con la norma inserita nel decreto bilancio il versamento dell'acconto delle accise sull'energia elettrica in scadenza il 16 maggio (adempimento slittato al 18 perché il 16 cade di sabato) è differito “tecnicamente” al 20 maggio prossimo. Stessa data per il versamento dell'80% di acconto delle accise sui prodotti energetici immessi sul mercato nel mese di aprile 2020.