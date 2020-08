Superbonus 110%: dagli appartamenti alle villette, ogni casa ha le sue regole Per districarsi non bastano le coordinate del decreto Rilancio: bisogna incrociare anche i vari provvedimenti del Mise e delle Entrate

Seconde case sì, ma nel limite di due. Villette sì, se sono “funzionalmente indipendenti”. Appartamenti sì, ma se ci sono anche lavori condominiali. Per districarsi tra le regole del superbonus, non bastano le coordinate del decreto Rilancio: bisogna incrociare anche i vari provvedimenti del Mise e delle Entrate, che hanno ridisegnato il perimetro della detrazione al 110 per cento.

Dagli appartamenti alle abitazioni unifamiliari

Negli appartamenti, ad esempio, il superbonus è ammesso per cambiare le finestre e gli infissi solo se il condominio esegue con il 110% un cappotto termico sull’edificio o sostituisce l’impianto di riscaldamento centralizzato: esegue, in altri termini, un’opera “trainante”.Le abitazioni unifamiliari possono avere invece il 110% – spiega il Mise – se sono “funzionalmente indipendenti” e con un accesso autonomo dall’esterno. E così come le villette a schiera (singole unità in edifici plurifamiliari) possono essere anche “seconde case”, cioè non abitazioni principali. Ma il superbonus viene comunque limitato a due unità immobiliari, fermi restando gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, che non hanno limiti.

Anzi no. Perché un altro limite lo mette il Fisco: niente agevolazione al 110% per i lavori sulle parti comuni delle bifamiliari di proprietà dello stesso soggetto o in comproprietà di due coniugi.

