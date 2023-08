Superbonus al 110%, condomìni in corsa per non perdere l’incentivo più alto

5' di lettura

La corsa contro il tempo nei condomìni è ormai partita. Da qui al 31 dicembre restano 145 giorni - ferie comprese - per completare lavori agevolati dal superbonus pari a quasi 12 miliardi di euro. Per i ritardatari lo spettro è quello di un taglio del bonus dall’attuale 110% (o 90%) al più magro 70% previsto per le spese sostenute nel 2024. Un taglio che potrebbe far saltare l’equilibrio finanziario di molte operazioni, impedire di completare il progetto o generare contenziosi, con una domanda che aleggia minacciosa sullo sfondo: chi pagherà la quota di investimento non più coperta dal bonus?

IL QUADRO NELLE REGIONI Loading...

Nuovi cantieri anche a luglio

Gli interventi di riqualificazione energetica comunicati all’Enea dal 2020 fino a oggi risultano completati in media per il 73,7 per cento. E già così non sarebbe facile per tutti centrare l’obiettivo di fine anno. Ma gli ultimi dati mostrano che ogni mese si aggiungono nuovi cantieri: solo a luglio, per quasi 3.700 edifici è stata trasmessa la prima asseverazione (possibile dopo aver raggiunto un avanzamento di almeno il 30%). E comunque tutti questi dati non considerano gli interventi che sono ancora più indietro a livello di avanzamento e le opere antisismiche, non monitorate dall’Enea.

Loading...

Con il mercato delle nuove cessioni praticamente fermo - eccezion fatta per Poste, che l’8 agosto scorso ha comunicato la riapertura degli acquisti, ma solo da privati - come è possibile che ci siano tanti interventi in rampa di lancio? «Probabilmente chi sta partendo con i lavori in questo periodo ha già ottenuto da tempo un’intesa consolidata con una banca per la cessione del credito, anche perché per il resto ci risulta ancora del tutto irrisolto il problema dei crediti d’imposta incagliati per i quali non si trova un acquirente», osserva il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

Anche chi ha una promessa d’acquisto firmata, comunque, non può sottovalutare il fattore tempo. Perché può bastare un fermo di qualche mese nell’iter di cessione del credito - come spesso capitato in passato - per creare tensioni o far saltare il cronoprogramma.

Lavori in ritardo

I dati Enea indicano che le regioni più indietro - perché si va a rilento o perché si è iniziato di recente - sono la Campania (64,5% di completamento delle opere), la Liguria (64,6%) e il Lazio (66,1%); la zona in cui sembrano esserci meno intoppi, invece, è il Trentino-Alto Adige (83,7%), dove c’è anche la più alta incidenza - il 3,1% - di condomìni riqualificati sul totale degli edifici plurifamiliari censiti dall’Istat.